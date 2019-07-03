Мирзиёев поручил привлечь инвестиции в добычу полезных ископаемых

В Узбекистане будет разработана программу геологоразведочных работ нового формата сроком на 2020-2021 годы

ТАШКЕНТ, 3 июл – Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам развития сферы геологии, расширения масштаба работ по добыче полезных ископаемых. Об этом пишет пресс-служба убекского лидера.

Президент остался недоволен уровнем привлечения инвестиций в отрасль. В настоящее время лишь на четырнадцати из 111 месторождений реализуются шесть проектов с участием прямых иностранных инвестиций на 39 миллионов долларов.

Участники совещания обсудили, как оптимизировать ставки налогов на геологоразведку и добычу, повысить эффективность направляемых на эти работы бюджетных средств и привлечь частные инвестиции в сферу.

Мирзиёев поручил разработать программу геологоразведочных работ нового формата сроком на 2020-2021 годы и обновить материально-техническую базу отрасли.

По данным пресс-службы президента Узбекистана, в республике имеется более двух тысяч месторождений с запасами 73 видов полезных ископаемых. Из них 437 депозитов остаются неосвоенными. Кроме того, изношено 70 процентов привлекаемой к разведочной работе техники.