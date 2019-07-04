Представлен первый Ravon Nexia R3, собранный в Казахстане

Для казахстанских покупателей автомобиль будет доступен в комплектациях Comfort и Optimum.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В магазинах официальных дилеров появились первые автомобили Ravon казахстанского производства, передает Kursiv.kz.

Ravon Nexia R3 были представлены в Алматы. Для казахстанских покупателей автомобиль будет доступен в комплектациях Comfort и Optimum. Так как автомобиль местного производства, он будет продаваться на льготных условиях и обойдется казахстанцам дешевле, чем авто произведенные в Узбекистане. В следующем году планируется расширение мобильного ряда.

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Напомним, что UZAUTO Motors (GM Uzbekistan) начал официальные поставки в Казахстан, как готовых авто, так и для сборки, только в середине марта этого года. На данный момент модель Nexia R3 экспортируется на казахстанский завод "СариаркаАвтоПром" для крупноузловой сборки, а Ravon R4 поставляется уже в готовом виде.

Недавно появились данные по продаже легковых автомобилей за 5 месяцев 2019 года в Казахстане. Sputnik Узбекистан разобрался, как чувствует себя бренд Ravon среди конкурентов.

Уже в этом месяце компания UZAUTO Motors (GM Uzbekistan) представила новые модели и заявила о возобновлении поставок в РФ.

Также в 2019-м UZAUTO Motors (GM Uzbekistan) экспортировала автомобили в Афганистан и Таджикистан. В начале апреля первая партия машин отправилась в Беларусь. Экспорт автомобилей под брендом Ravon также был возобновлен в Кыргызстан.

Недавно сообщалось, что на неработающем заводе "Дервейс" в Карачаево-Черкесии могут начать собирать автомобили марки Ravon.