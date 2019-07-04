Белорусы собираются наладить выпуск антибиотиков в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. В Ташкенте планируется создать производственную площадку по выпуску карбапенемов (антибиотиков) в рамках договоренностей между Узбекистаном и Беларусью. Соответствующий проект постановления кабмина опубликован на портале СОВАЗ для общественного обсуждения. Документ разработан Министерством здравоохранения.
Белорусы уже открыли юридическое лицо — ИП ООО BELFARM — и подготовили концептуальный проект производства.
Производственная площадка будет создана по адресу: Ташкент, Юнусабадский район, улицы Кичик халка йули и Бодомзор йули (ныне улица Чингиза Айтматова).
Работу на предприятии получат, как ожидается, не менее 120 человек.
Недавно в Узбекистане заработал первый в стране завод по производству инсулина. Его производственная мощность — 10 миллионов ампул в год. До сих пор инсулиновый препарат импортировался в республику.