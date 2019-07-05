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Бизнес-леди. Иллюстративное фото

В Узбекистане обеспечат финансовую поддержку малого бизнеса

CC0 / pixabay
Экономика
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Максимальные суммы кредитов увеличат, а процентные расходы компенсируют.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Предприниматели Узбекистана получат господдержку и льготные условия кредитования. Об этом говорится в проекте постановления, опубликованном сегодня на портале regulation.gov.uz.

Как говорится в тексте документа, Государственный фонд поддержки развития предпринимательской деятельности будет предоставлять малому бизнесу поручительства по кредитам в коммерческих банках.

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Поручительство предоставляется до 50 процентов от суммы кредита. Ранее максимальный лимит средств составлял до 2 млрд. сум, однако в проекте сумму хотят увеличить вдвое.

Также фонд будет выплачивать предпринимателям компенсации на покрытие процентов по кредитам в коммерческих банках.

Однако такие компенсации не будут выплачиваться:

  • производителям алкоголя и табачных изделий;
  • бизнесменам, работающим в сфере общественного питания;
  • микрокредитным и лизинговым компаниям;
  • организациям, основанным на азартных играх или букмекерским конторам.
Теги:
малый бизнес, бизнесмены, Бизнесмен, бизнес



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