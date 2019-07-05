Погасить долги в Узбекистане можно будет при помощи иностранной валюты

Соответствующее постановление о внесении дополнений в положение о приеме валюты прошло государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Постановление о внесении дополнений в Положение о порядке приема наличной иностранной валюты на территории Республики Узбекистан прошло государственную регистрацию в Министерстве юстиции, сообщает Telegram-канал Правовая Информация.

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Как говорится в документе, теперь наличную иностранную валюту может принять физическое лицо — нерезидент на территории Республики Узбекистан для погашения дебиторской задолженности по внешнеторговому договору.

Недавно Центробанк Узбекистана выяснил, сколько средств узбекистанцы хранят в иностранной валюте.

Как показал опрос, 54% респондентов указали, что имеют накопленные сбережения в иностранной валюте. Средняя сумма сбережений на душу населения расчетно составляет 1 134 доллара.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте.