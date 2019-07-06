Представители Центробанка побывали на МФК-2019 в Санкт-Петербурге

Каждый год данное мероприятия собирает под одной крышей крупнейших представителей финансового рынка, а также международных экспертов в области экономики.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация из Узбекистана участие в Международном финансовом конгрессе, проходивший с 3 по 5 июля, сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

На форуме в Санкт-Петербурге делегацию представлял председатель Центрального банка. Каждый год данное мероприятия собирает под одной крышей крупнейших представителей финансового рынка, а также международных экспертов в области экономики.

В частности, представители зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций и крупнейших банков.

Главного тема конгресса в этом году году – "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости". Программа была посвящена регулированию устойчивости мировой финансовой системы и экономическому росту отдельных регионов. Отдельно организаторы отметили задачи мировой денежно-кредитной политики, развитие рынка страхования и новых финансовых рынков.