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Представители Центробанка побывали на МФК-2019 в Санкт-Петербурге

© Пресс-служба Центрального банка Узбекистана
Экономика
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Каждый год данное мероприятия собирает под одной крышей крупнейших представителей финансового рынка, а также международных экспертов в области экономики.

ТАШКЕНТ, 6 июл — Sputnik. Делегация из Узбекистана участие в Международном финансовом конгрессе, проходивший с 3 по 5 июля, сообщает пресс-служба Центрального банка Узбекистана.

На форуме в Санкт-Петербурге делегацию представлял председатель Центрального банка. Каждый год данное мероприятия собирает под одной крышей крупнейших представителей финансового рынка, а также международных экспертов в области экономики.

Здание Центрального банка Узбекистана
REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Представители Центробанка обсудили развитие цифрового банкинка
В частности, представители зарубежных регуляторов, международных финансовых организаций и крупнейших банков.

Главного тема конгресса в этом году году – "Финансовые рынки: повышение сложности, поддержание устойчивости". Программа была посвящена регулированию устойчивости мировой финансовой системы и экономическому росту отдельных регионов. Отдельно организаторы отметили задачи мировой денежно-кредитной политики, развитие рынка страхования и новых финансовых рынков.

Теги:
Центральный банк Республики Узбекистан, финансирование, финансы, бизнес-форум, Форум, форум



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