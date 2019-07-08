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Доллар растет, евро упал – новые курсы валют в Узбекистане

© Sputnik / Евгения Новоженина
Экономика
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Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (67)
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Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать с 9 июля.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Согласно данным Центробанка Узбекистана, доллар стоит 8574,74 сума, а евро — 9747,76.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+14,40 на прошлой неделе и +3,62 на этой), евро ведет себя нестабильно. На прошлой неделе европейская валюта подскочила на 15,80, хотя ранее показывала резкое снижение. На этой недели евро серьезно упал (-119,41).

Новые курсы валют в Узбекистане с 9.07.

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Однако изменения в курсе носят еще и сезонный характер. так что после значительных колебаний и роста в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

Официальный курс устанавливается Центральным банком Узбекистана еженедельно.

Тема:
Курс доллара и евро к суму в Узбекистане (67)
Теги:
валюта, курс валюты



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