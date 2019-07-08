Больше и качественней: Мирзиёев раскритиковал отечественный автопром

По словам президента, автомобильный рынок требует внедрения механизмов современного менеджмента, повышения привлекательности и конкурентоспособности как внутри страны, так и за ее пределами.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание по вопросам автомобильной промышленности, сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, автомобильный рынок требует внедрения механизмов современного менеджмента, повышения привлекательности и конкурентоспособности как внутри страны, так и за ее пределами.

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Несмотря на то, что за последние месяцы объем производства значительно вырос, а экспорт продукции составляет почти 73 миллиона долларов, данные показатели глава государства считает недостаточными.

"Перед акционерной компанией “Узавтосаноат” поставлена задача увеличить общий объем производства от нынешних 250 тысяч до 350 тысяч единиц к 2023 году, а также довести объем экспорта минимум до 100 тысяч единиц в год", - говорится в сообщении.

Развитию экспорта также может помочь и смена системы управления отраслью, в том числе, с привлечением зарубежных специалистов. Для развития автомобильного рынка будут привлекаться прямые инвестиций китайских и японских партнеров в развитие предприятий. В частности средства инвесторов направят на модернизацию "MAN Auto" и "SamAuto".