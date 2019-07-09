Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество на саммите GMIS-2019

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана, во главе с Министром инвестиций и внешней торговли РУз Сардором Умурзаковым, в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации в Екатеринбурге встретилась с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым, топ-менеджментом фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым и с другими руководителями, сообщает пресс-служба ведомства.
Темой обсуждения стало сотрудничество в рамках подготовки и проведения международных деловых мероприятий и выездной сессии ПМЭФ в Ташкенте, а также открытие проектного офиса для рассмотрения инвестиционно-экспортных проектов.
Сессию ПМЭФ предлагается провести с привлечением ведущих представителей российского бизнеса в Ташкенте, а также организовать в рамках форума круглый стол "Россия - Узбекистан".
"В рамках сотрудничества предлагаем всестороннюю синхронизацию деловых мероприятий в Ташкенте с повесткой ключевых событий Фонда "Росконгресс", в том числе Петербургского международного экономического форума. Уверен, что это взаимодействие позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами", - отметил Антон Кобяков.
Представители Фонда "Росконгресс" предложили свою помощь в подготовке саммита ШОС в Самарканде в 2022 году.