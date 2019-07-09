Россия и Узбекистан обсудили сотрудничество на саммите GMIS-2019

На полях Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS-2019) Министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков и советник Президента Российской Федерации Антона Кобяков обсудили сотрудничество двух стран.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Делегация Узбекистана, во главе с Министром инвестиций и внешней торговли РУз Сардором Умурзаковым, в рамках Глобального саммита по производству и индустриализации в Екатеринбурге встретилась с советником Президента Российской Федерации Антоном Кобяковым, топ-менеджментом фонда "Росконгресс" Александром Стуглевым и с другими руководителями, сообщает пресс-служба ведомства.

© Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков

Темой обсуждения стало сотрудничество в рамках подготовки и проведения международных деловых мероприятий и выездной сессии ПМЭФ в Ташкенте, а также открытие проектного офиса для рассмотрения инвестиционно-экспортных проектов.

© Министерство инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Встреча советника президента РФ Антона Кобякова с министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым

Сессию ПМЭФ предлагается провести с привлечением ведущих представителей российского бизнеса в Ташкенте, а также организовать в рамках форума круглый стол "Россия - Узбекистан".

"В рамках сотрудничества предлагаем всестороннюю синхронизацию деловых мероприятий в Ташкенте с повесткой ключевых событий Фонда "Росконгресс", в том числе Петербургского международного экономического форума. Уверен, что это взаимодействие позволит активизировать торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами", - отметил Антон Кобяков.

Представители Фонда "Росконгресс" предложили свою помощь в подготовке саммита ШОС в Самарканде в 2022 году.

Глобальный саммит производства и индустриализации (GMIS) является первым в мире форумом по установлению глобального производственного планирования, обмену передовым опытом, диалогу и принятию решений о том, как формировать будущее производства и способствовать трансформационным идеям, направленным на достижение всеохватывающего устойчивого промышленного развития. Собрав воедино все соответствующие заинтересованные стороны, GMIS направлен на создание глобального консенсуса по важнейшим вопросам, связанным с производством.