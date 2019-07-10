"Узтрансгаз" выведут из состава "Узбекнефтегаза"

Глава республики утвердил Концепцию развития нефтегазовой отрасли страны до 2030 года и поручил разработать Программу повышения энергоэффективности на 2020-2022 годы.

ТАШКЕНТ, 10 июл — Sputnik. Энергетическая компания "Узтрансгаз" будет выведена из состава "Узбекнефтегаза". Соответствующее постановление подписал президент республики Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвердил Концепцию развития нефтегазовой отрасли страны до 2030 года, а также состав Республиканской рабочей комиссии по реализации этой концепции во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым. Документ опубликовала Uza.uz.

При этом до 49% долей в них не позднее 2024 года будут проданы инвесторам.

На базе территориальных филиалов газоснабжения "Узтрансгаза" создадут АО "Худудгазтаъминот", которое будет отвечать за эксплуатацию газораспределительных сетей и поставки природного и сжиженного газа населению и объектам социальной сферы.

"Узтрансгаз" станет единым оператором, ответственным за покупку природного газа у добывающих организаций для дальнейшей транспортировки — по республике и в другие страны, продажу голубого топлива потребителям, подключенным к магистральным газопроводам, а также по договорам с "Худудгазтаъминот" — потребителям, подключенным к газораспределительным сетям.

Объекты газоснабжения поэтапно передадут в управление частным операторам. Они будут продавать газ потребителям на условиях государственно-частного партнерства. Они же займутся сбором платежей, за который в настоящее время отвечает Бюро принудительного исполнения при Генпрокуратуре.

К "Узбекнефтегазу" планируется присоединить компании "Узбурнефтегаз", "Узнефтегаздобыча", "Узнефтепродукт" и "Узнефтегазмаш", что позволит убрать промежуточные звенья в системе управления холдингом.

Непрофильные активы "Узбекнефтегаза" и входящих в его состав предприятий будут распроданы. Их доли в рынках, торговых и животноводческих комплексах передадут местным органам власти.

До 2022 года планируется охватить все категории потребителей природного газа автоматизированной системой контроля и учета.

"Узбекнефтегаз" должен увеличить объемы добычи углеводородного сырья, в том числе природного газа, до 42,3 миллиарда кубометров, сжиженного газа — до 1,5 миллиона тонн в 2024 году. "Узтрансгазу" требуется увеличить объемы хранения природного газа в подземных хранилищах, внедрить систему мониторинга и управления потоками природного газа (SCADA), строить и модернизировать газопроводы.