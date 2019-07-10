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Японский бренд UNIQLO может выйти на рынок Узбекистана

Японский бренд UNIQLO может выйти на рынок Узбекистана

Узтекстильпром
Экономика
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Компания UNIQLO производит свою одежду в таких странах, как Китай, Вьетнам, Бангладеш и Пакистан.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Японский бренд UNIQLO может в скором времени появиться в Узбекистане, сообщает "Узбектекстильпром".

На данный момент они ведут переговоры о возможном выходе на узбекский рынок.

"9 июля в Токио состоялась встреча начальника департамента Ассоциации "Узтекстильпром" с представителями японского бренда UNIQLO (Fast Retailing) в целях налаживания двусторонних отношений между ведущими брендами Японии", - говорится в сообщении.

Японская компания ознакомилась с реформами в текстильной промышленности Узбекистана.

Особо было отмечено, что на узбекских предприятиях установлено японское технологическое оборудование.

UNIQLO также пригласили на Международную текстильную конференцию Uzbekistan Textile Conference, которая будет проходить в рамках Global Textile Days Tashkent 2019 11-13 сентября.

Напомним,  в настоящее время компания UNIQLO производит свою одежду в таких странах, как Китай, Вьетнам, Бангладеш и Пакистан.

Теги:
швейное производство, производство, Япония, Япония, Узбекистан, Узбекистан, одежда, Одежда, мода, мода



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