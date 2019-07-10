Японский бренд UNIQLO может выйти на рынок Узбекистана

Компания UNIQLO производит свою одежду в таких странах, как Китай, Вьетнам, Бангладеш и Пакистан.

ТАШКЕНТ, 10 июл - Sputnik. Японский бренд UNIQLO может в скором времени появиться в Узбекистане, сообщает "Узбектекстильпром".

На данный момент они ведут переговоры о возможном выходе на узбекский рынок.

"9 июля в Токио состоялась встреча начальника департамента Ассоциации "Узтекстильпром" с представителями японского бренда UNIQLO (Fast Retailing) в целях налаживания двусторонних отношений между ведущими брендами Японии", - говорится в сообщении.

Японская компания ознакомилась с реформами в текстильной промышленности Узбекистана.

Особо было отмечено, что на узбекских предприятиях установлено японское технологическое оборудование.

UNIQLO также пригласили на Международную текстильную конференцию Uzbekistan Textile Conference, которая будет проходить в рамках Global Textile Days Tashkent 2019 11-13 сентября.

Напомним, в настоящее время компания UNIQLO производит свою одежду в таких странах, как Китай, Вьетнам, Бангладеш и Пакистан.