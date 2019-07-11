Российская компания инвестирует в Angren Pack 75 миллионов долларов

Деньги направят в том числе на модернизацию производства бумажной продукции.

ТАШКЕНТ, 11 июл — Sputnik. Российское ООО "Управляющая компания Николь Пак" увеличит свою долю с 53% до 78% в АО ИИ "Angren Pack", вложив в его развитие 75 миллионов долларов к 2023 году. Соответствующее постановление правительства республики опубликовано на портале Lex.uz.

"Согласиться с предложением <...> о реализации ООО "Управляющая компания Николь Пак" по "нулевой" выкупной стоимости государственного пакета акций в уставном капитале АО ИИ "Angren Pack" в размере 25%", — говорится в тексте документа.

Госактивы будут реализованы при условии принятия инвестиционных обязательств на сумму не менее 75 миллионов долларов в 2019-2022 годах.

За счет этих средств инвестор должен будет модернизировать производство бумажной продукции, а также организовать выпуск битумных, кровельных и гидроизоляционных материалов мощностью шесть миллионов квадратных метров и экструзионного пенополистирола мощностью 300 тысяч кубометров ежегодно.

"Николь Пак" в июне прошлого года купила 53% акций предприятия у чешской Paper Mill Holding. Сумма сделки не раскрывается.

Аngren Paсk (прежнее название ОАО "Промкартонторг") — крупнейшее предприятие бумажной промышленности в Узбекистане. Находится в Ташкентской области. Его производственные мощности позволяют производить ежегодно 100 тысяч тонн тарного картона, 120 миллионов квадратных метров гофротары и 100 тысяч квадратных метров волокнистых плит для мебельной промышленности. Также предприятие производит туалетную бумагу, бумажные салфетки и полотенца. Во времена СССР оно работало на сырье, импортируемом из России.