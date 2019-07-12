Города-миллионники станут центрами притяжения в регионах

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На общественное рассмотрение вынесен вопрос по созданию "центров притяжения" в основных регионах Узбекистана. ими станут густонаселенные города, население которых близится к миллиону человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал замминистра Министерство экономики и промышленности Жасур Арипов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В качестве центров притяжения выбраны Фегана, с населением более 600 тысяч человек, Наманган (612 тысяч) и Самарканд (580 тысяч). В ближайшие десять лет эти регионы превратятся в города-миллионники. Это приведет к тому, что население будет стремиться в разные "центры притяжения". Сейчас таким центром по праву является один лишь Ташкент.
Недавно появлялись сообщения о том, что хокимият Ташкента изучает вопрос расширения границ города на 18 тысяч гектаров.
Предполагается, что район "Новый Ташкент" образуется к востоку от столицы на левом берегу реки Чирчик. Британская архитектурная компания Benoy уже презентовала концепцию генплана этой территории. Также над концепцией еще работают эксперты из Китая.