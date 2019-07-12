Города-миллионники станут центрами притяжения в регионах

В качестве центров притяжения выбраны Фегана, Наманган и Самарканд . В ближайшие десять лет эти регионы превратятся в города-миллионники.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На общественное рассмотрение вынесен вопрос по созданию "центров притяжения" в основных регионах Узбекистана. ими станут густонаселенные города, население которых близится к миллиону человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал замминистра Министерство экономики и промышленности Жасур Арипов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В качестве центров притяжения выбраны Фегана, с населением более 600 тысяч человек, Наманган (612 тысяч) и Самарканд (580 тысяч). В ближайшие десять лет эти регионы превратятся в города-миллионники. Это приведет к тому, что население будет стремиться в разные "центры притяжения". Сейчас таким центром по праву является один лишь Ташкент.

Участники встречи обратили внимание, что данную инициативу необходимо освещать, чтобы предложение не "застыло" на этапе подготовки.

Недавно появлялись сообщения о том, что хокимият Ташкента изучает вопрос расширения границ города на 18 тысяч гектаров.

Предполагается, что район "Новый Ташкент" образуется к востоку от столицы на левом берегу реки Чирчик. Британская архитектурная компания Benoy уже презентовала концепцию генплана этой территории. Также над концепцией еще работают эксперты из Китая.