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Город Самарканд. Вид на площадь Регистан

Города-миллионники станут центрами притяжения в регионах

© Sputnik / Георгий Зельма
Экономика
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В качестве центров притяжения выбраны Фегана, Наманган и Самарканд . В ближайшие десять лет эти регионы превратятся в города-миллионники.

ТАШКЕНТ, 12 июл — Sputnik. На общественное рассмотрение вынесен вопрос по созданию "центров притяжения" в основных регионах Узбекистана. ими станут густонаселенные города, население которых близится к миллиону человек. Об этом на встрече с журналистами рассказал замминистра Министерство экономики и промышленности Жасур Арипов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В качестве центров притяжения выбраны Фегана, с населением более 600 тысяч человек, Наманган (612 тысяч) и Самарканд (580  тысяч). В ближайшие десять лет эти регионы превратятся в города-миллионники. Это приведет к тому, что население будет стремиться в разные "центры притяжения". Сейчас таким центром по праву является один лишь Ташкент.

Город Навои
© Сайт хокимията города Навои
Территория города Навои станет больше
Участники встречи обратили внимание, что данную инициативу необходимо освещать, чтобы предложение не "застыло" на этапе подготовки.

Недавно появлялись сообщения о том, что хокимият Ташкента изучает вопрос расширения границ города на 18 тысяч гектаров.

Предполагается, что район "Новый Ташкент" образуется к востоку от столицы на левом берегу реки Чирчик. Британская архитектурная компания Benoy уже презентовала концепцию генплана этой территории. Также над концепцией еще работают эксперты из Китая.




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