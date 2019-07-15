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Инвестиции, водоснабжение и дороги: соглашение на $600 млн с АБИИ

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Экономика
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Согласован ряд совместных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и строительства автомобильных дорог в Бухарской области.

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительство Узбекистана будут реализовать совместные проекты общей стоимостью более 600 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Инвестиции, водоснабжение и дороги: соглашение на $600 млн с АБИИ

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В рамках  ежегодного заседания Совета управляющих банка в Люксембурге глава министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел встречу с президентом АБИИ Цинь Лицюнем. Согласован ряд совместных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и строительства автомобильных дорог в Бухарской области. На встрече подписали соответствующие соглашения на общую сумму более 600 миллионов долларов.

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Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, созданная в 2014 году, основными целями которой является содействие развитию и экономической интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стимулирование финансового сотрудничества и финансирование инфраструктурных проектов. Узбекистан является членом АБИИ с момента его создания.

Теги:
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, иностранные инвесторы, инвестиционный форум, инвестпроекты, Узбекинвест, Инвестиции



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