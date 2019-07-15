Инвестиции, водоснабжение и дороги: соглашение на $600 млн с АБИИ

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и правительство Узбекистана будут реализовать совместные проекты общей стоимостью более 600 миллионов долларов, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и внешней торговли.
Москва и Ташкент подписали ряд соглашений в сфере ВТС >>>
В рамках ежегодного заседания Совета управляющих банка в Люксембурге глава министерства инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков провел встречу с президентом АБИИ Цинь Лицюнем. Согласован ряд совместных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и строительства автомобильных дорог в Бухарской области. На встрече подписали соответствующие соглашения на общую сумму более 600 миллионов долларов.