Доллар растет, евро нестабилен – новые курсы валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Согласно данным Центробанка Узбекистана, доллар стоит 8554,50 сума, а евро — 9673,87.

В отличие от американской валюты, которая демонстрирует регулярный, но постепенный рост (+3,62 на прошлой неделе и +6,14 на этой), евро ведет себя нестабильно. На прошлой неделе европейская валюта упала на 119,41, а на этой неделе подросла (+45,52).

© Центробанк Узбекистана Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать с 16 июля.

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Однако изменения в курсе носят еще и сезонный характер. так что после значительных колебаний и роста в определенные периоды вполне возможно некоторое укрепление сума.

Официальный курс устанавливается Центральным банком Узбекистана еженедельно.