Бриллиантовая рука рынка: почему Узбекистан сделал ставку на алмазы

Политолог и востоковед Дмитрий Верхотуров рассуждает для Sputnik Узбекистан о потенциале ювелирной промышленности республики и объясняет, почему алмазы будут полезны и в других отраслях экономики.

ТАШКЕНТ, 16 июл — Sputnik. Подписанный президентом Мирзиёевым указ "О мерах по ускоренному развитию ювелирной отрасли в Республике Узбекистан" и недавно опубликованный проект Концепции развития ювелирной промышленности на 2019-2025 годы, которую подготовило Министерство экономики и промышленности РУз, свидетельствуют о внимании, которое уделяет руководство страны этой отрасли.

Причем в проекте Концепции оказалось упомянуто нечто примечательно новое – алмазы.

Известный ювелир посвятил новую коллекцию Самарканду >>>

Так, сообщается, что на территории Узбекистана обнаружено около 40 алмазоносных трубок взрыва и дайковых тел, выявлены ореолы минералов-спутников алмаза в нескольких речных системах Южного, Центрального и Восточного Узбекистана, установлено широкое развитие потенциально алмазоносных интрузий и даек в горных массивах. Определено около 20 перспективных площадей для начала поисковых работ на алмазы.

В Кошмансай-Чимганской цепочке уже известно несколько потенциально алмазоносных трубок крупного размера. В районе Кокпатаса и трубки Карашахо известно более 40 локальных магнитных аномалий трубчатого типа, которые заслуживают буровой поверки.

Известно, что месторождение Карашохо в Учкудукском районе Навоийской области содержит, по предварительной оценке, 90,8 тысяч карат алмазов (метрический карат, применяемый для драгоценных камней и жемчуга, составляет 200 мг или 0,2 гр; так что запасы, по оценке, составляют более 18 кг алмазов).

Ювелирные торговые центры появятся в каждом регионе Узбекистана >>>

Основная идея предложенной Концепции и ускоренной программы развития ювелирной промышленности состоит в том, чтобы увеличить в Узбекистане производство украшений из золота, серебра, драгоценных и полудрагоценных камней, как для внутреннего потребления, так и для экспорта, а также обеспечить эту промышленность собственным сырьем. Сейчас, по оценке министерства, около 90% ювелирных изделий в Узбекистане производится из импортного сырья.

Причем на алмазы делается особая ставка, поскольку на мировом рынке ювелирных украшений больше половины стоимости приходится на украшения с бриллиантами, то есть обработанными алмазами.

Лучшие друзья девушек

Открытие месторождений алмазов в Узбекистане – это достижение еще советской геологии. В СССР с начала 1950-х годов прилагались большие усилия по поиску алмазных месторождений. Дело в том, что во время войны и после нее значительные средства тратились на импорт технических алмазов, используемых для производства инструментов. Чтобы уйти от этого импорта, поиск велся по всей стране, но основные работы развернулись в Сибири и Якутии, где уже были находки отдельных алмазов в россыпях.

Забавная сторона открытий советских алмазов состоит в том, что практически всех их совершили женщины. Так, якутские алмазы открыли Наталья Сарсадских и Лариса Попугаева: им в августе 1954 года удалось обнаружить первую в СССР кимберлитовую трубку "Зарница".

Золотые правила: Мирзиёев поручил вывести ювелирную промышленность в лидеры >>>

Узбекистан долгое время считался неперспективным для поиска алмазов, потому что тут не было обнаружено кимберлитовых трубок – геологических тел, образующихся при прорыве магмы и вулканических газов при извержении. Эти прорывы, в свое время, сопровождались мощными взрывами (в силу чего трубки и называют трубками взрыва), создававшими температуру и давление, необходимые для образования алмазов.

Среди геологов в советском Узбекистане тоже нашлась женщина – Александра Васильевна Головко, совершившая открытие месторождения алмазов. Она первая обратила внимание на сходство некоторых пород юго-западного Тянь-Шаня с алмазоносными породами Австралии.

В 1986 году на Кокпатасском месторождении золота было найдено трубчатое тело, напоминающее трубку взрыва. В 1989 году Головко нашла в заполняющих трубку породах мелкие алмазы и дала ей название Карашохо. В февральском номере Узбекского геологического журнала за 1991 год была опубликована ее статья об открытии алмазов в лавовых породах Южного Тянь-Шаня.

Алмазы есть!

Дальнейшие работы по изучению алмазных ресурсов Тянь-Шаня велись уже в годы независимости. Александра Головко руководила геофизическими работами по определению потенциально алмазоносных пород. Сначала нужно было найти подходящие геологические структуры, отличающиеся повышенной плотностью и магнитностью, а потом исследовать пробы из них на алмазоносность.

Аналогичные работы велись также в таджикской части Южного Тянь-Шаня, где первые алмазы были обнаружены в 1990 году (работы велись под руководством Валерия Лутко из Института геологии Академии наук Таджикистана). Эти работы тоже дали определенный результат.

Узбекские производители смогут напрямую продавать золото на мировом рынке >>>

Общий вывод геологов таков: Южный Тянь-Шань – это крупный пояс алмазоносных горных пород, протяженностью 900 км и шириной 300 км. Породы довольно богаты, в некоторых пробах весом 20-25 кг обнаруживалось до 150-200 алмазных зерен размерами от 0,05 до 0,2 мм. Могут быть найдены и другие трубки, которые обычно составляют целые группы, иногда до полутора десятков на одном, довольно компактном, рудном поле. Например, возле трубки Карашохо могут быть обнаружены и другие, в том числе и более богатые алмазами.

Помимо этого интересные геологические объекты были найдены и в других районах. Например, на хребте Букантау, в пустыне Кызылкум, на Коксайском рудном поле был обнаружен целый куст трубок – сначала пять, потом девять. В них тоже были найдены алмазные зерна размером от 0,1 до 0,8 мм. Весь этот хребет считается перспективным для поиска алмазов.

Итак, алмазы в Узбекистане есть. Судя по уже полученным результатам, запасы их могут быть весьма значительными. Весь вопрос в тщательном геологическом поиске, исследовании всех перспективных геологических структур, что требует времени и соответствующего финансирования. Кто ищет, тот и найдет. Вспомним еще раз Шарафа Рашидова, который дал Узбекистану золото, несмотря на скептицизм целого ряда видных геологов.

Как лучше их использовать?

Для ювелирной промышленности используются крупные камни, весом от 0,1 карат (при круглой огранке бриллиант весом 0,1 карат будет иметь размер 3 мм). Пока что алмазов ювелирного качества в Узбекистане не обнаружено. Однако такие находки, вероятно, могут быть сделаны позднее, при более тщательных поисках. Считается, что находка алмаза весом в 1 карат делает месторождение очень привлекательным для промышленной разработки.

В Узбекистане резко подорожали монеты из золота и серебра >>>

Если такие алмазы будут найдены, то вполне можно будет обсуждать сотрудничество с российской компанией "АЛРОСА". Именно у нее накоплен самый большой в мире опыт и технологии по разработке трубок взрыва (в отличие от «Де Бирс», которая специализируется на россыпных алмазах).

Определенные надежды на россыпи у Узбекистана тоже есть! Алмазоносные породы постепенно разрушаются, и обломочный материал скапливается в россыпях, которые могут содержать в себе много ценных полезных ископаемых. В них можно найти крупные алмазы, пригодные для ювелирной обработки. Насколько можно судить, программа развития ювелирной промышленности Узбекистана исходит из того, что добыча алмазов в россыпях будет главным источником сырья для производства бриллиантов.

Но мелкие алмазы также имеют ценность, поскольку находят очень широкое применение при производстве инструментов и абразивных материалов. Алмазные инструменты быстро и эффективно режут твердые породы, перед которыми пасуют буры с твердосплавными режущими кромками, что в особенности важно для горнодобывающей промышленности. Алмазные буры существенно ускоряют и удешевляют бурение скважин на нефть, газ и разведочных. 80% мировой добычи природных алмазов идет именно на технические нужды.

Так что уже на данном этапе вполне можно рассматривать вопрос о развитии собственного производства алмазных инструментов (которые в настоящее время в Узбекистане импортные). На мой взгляд, это направление наиболее выгодно и перспективно. Узбекистан активно развивает свою горнорудную промышленность, и потребность в хороших инструментах будет только возрастать.