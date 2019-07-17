Расширен перечень продуктов, реализация которых не облагается НДС

При розничной и оптовой реализации пищевой продукции, производимой в Узбекистане предприниматели получат льготы и смогут не платить налог на добавленную стоимость.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане расширили список продуктов, реализация которых не облагается НДС. О соответствующем постановлении правительства (№ 591, 16.07.2019 г.) рассказали в Министерстве юстиции.

При розничной и оптовой реализации пищевой продукции, производимой в Узбекистане предприниматели получат льготы и смогут не платить налог на добавленную стоимость.

От НДС освобождены некоторые виды мяса, такие как говядина, баранина и курица. Под льготы попали а также скот и птица, импортированные до 1 октября 2019 года.

В начале месяца Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждалась переработка сельскохозяйственной продукции, а также повышение качества продовольственных товаров.

Узбекский лидер отметил, что необходимо увеличить число современных агрологистических центров, которые занимаются сбором, транспортировкой, хранением, переработкой, упаковкой и экспортом сельхозпродукции.