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Продажа колбасных изделий на рынке

Расширен перечень продуктов, реализация которых не облагается НДС

© Sputnik / Игорь Зарембо
Экономика
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При розничной и оптовой реализации пищевой продукции, производимой в Узбекистане предприниматели получат льготы и смогут не платить налог на добавленную стоимость.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Узбекистане расширили список продуктов, реализация которых не облагается НДС. О соответствующем постановлении  правительства (№ 591, 16.07.2019 г.) рассказали в Министерстве юстиции.

При розничной и оптовой реализации пищевой продукции, производимой в Узбекистане предприниматели получат льготы и смогут не платить налог на добавленную стоимость.

От НДС освобождены некоторые виды мяса, такие как говядина, баранина и курица. Под льготы попали а также скот и птица, импортированные до 1 октября 2019 года.

Продуктовая корзина
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Цены на товары и услуги в Узбекистане впервые снизились с начала года
В начале месяца Шавкат Мирзиёев провел совещание, на котором обсуждалась переработка сельскохозяйственной продукции, а также повышение качества продовольственных товаров.

Узбекский лидер отметил, что необходимо увеличить число современных агрологистических центров, которые занимаются сбором, транспортировкой, хранением, переработкой, упаковкой и экспортом сельхозпродукции.

Теги:
продукты, налоговые льготы, налоги, НДС



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