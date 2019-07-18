Эксперт о проектах РУз в Афганистане: необходима качественная рабочая сила

Хватит ли Афганистану квалифицированных кадров для совместных проектов с Узбекистаном, рассуждала для Sputnik Руководитель сектора Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Елена Кузьмина.

По сообщениям некоторых СМИ, Узбекистан и Афганистан планируют расширить двустороннее сотрудничество. В частности, на первом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству было узбекская сторона предложила организовать сборку легковых автомобилей UzAuto в Афганистане. Также Узбекистан может принять участие в восстановлении текстильной фабрики в Мазари-Шарифе и трех других промышленных предприятий.

Эксперт объяснила, что основном в Афганистан экспортируют электроэнергию и товары первой необходимости. Сфера производства в стране является довольно спорным вопросом. Для совместных проектов с Узбекистаном просто необходимо большое количество кадров, а главное их качество.

Такие договоренности с некоторыми регионами должны гарантировать безопасность и наличие достаточной рабочей силы. В переговорах также очень важна роль региональных лидеров, где будет запущено то или иное производство, рассказала Sputnik Узбекистан Елена Кузьмина.

Узбекистан проводит большую работу по обучению афганской молодежи. В специально созданном учебном центре в Термезе почти 100 афганцев получили дипломы о высшем образовании и вернулись на родину. Они начнут работать в Афганистане этой осенью и внесут свой вклад в афганскую экономику.

Более того, при участии ЕС и Китая, в учебных центрах мы осуществляются образовательные программы для афганской молодежи. Узбекистан также предоставит Афганистану помощь в подготовке квалифицированных рабочих.