Юлий Юсупов жестко высказался о новом проекте Минздрава

По мнению Юсупова, Министерство заботится совсем не о здоровье населения, а о кармане коррумпированных таможенников, у которых появится дополнительная возможность для "мзды".

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. Узбекский экономист Юлий Юсупов в своем Facebook жестко высказался по поводу нового проекта Минздрава по запрету ввоза в страну ряда продуктов.

На днях стало известно, что Минздрав предлагает запретить ввоз в Узбекистан продукции, когда ее срок годности составляет менее 80% от общего срока или если она не сертифицирована международными аккредитованными лабораториями.

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По мнению Юсупова, Министерство заботится совсем не о здоровье населения, а о кармане коррумпированных таможенников, у которых появится дополнительная возможность для "мзды", и интересах тех производителей продовольственных продуктов, которые не способны работать в условиях честной конкуренции.

"Спасибо большое, дорогой Минздрав, но я как-то сам привык решать вопрос с приобретением продуктов питания, включая вопрос срока годности и соответствия стандартам качества. Вы же хотите, чтобы за меня это решали таможенные чиновники. И мне не понятно, почему вы решили, что импортная продукция должна быть сертифицирована лабораторными комплексами, прошедшими международные аккредитации, а отечественная не должна?", – отметил он.

По словам Юсупова, в экономике существуют не только интересы отдельных производителей, но и интересы экономики в целом, а также 33 миллионов потребителей.

"А кто у нас отстаивает и защищает интересы экономического развития и 33 млн. потребителей? Можете назвать учреждение? Может хватить воевать с собственным народом и будущим своих же детей и внуков? Может заключим мир или хотя бы перемирие?", – написал Юсупов.

Напомним, в начале июля Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана опубликовало список товаров, на которые планируется повысить импортные таможенные пошлины.

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По словам Министерства, установление новых ставок таможенных тарифов позволит создать благоприятные условия для развития производства продукции с высокой добавленной стоимостью, обеспечить оптимизацию импорта и сформировать предпосылки для заключения взаимовыгодных двусторонних соглашений о свободной торговле.