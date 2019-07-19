Китай поставит в Узбекистан новую партию электровозов

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Китайский консорциум CNTIC-CRRC DLOCO поставит в Узбекистан новую партию электровозов, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари". Соответствующий контракт уже подписан.

"Очередным шагом в расширении двусторонних связей с китайским консорциумом CNTIC-CRRC DLOCO стало подписание контракта на 24 единицы электровозов за счет заемных средств Азиатского банка развития", — говорится в публикации.

Планируется поставить 16 грузовых и восемь пассажирских электровозов в 2019-2020 годах. Новая техника позволит повысить качество предоставляемых пассажирских услуг, а также улучшит экологическую ситуацию при эксплуатации.

В мае Азиатский банк развития предоставил правительству Узбекистана кредит на 170 миллионов долларов на закупку 24 электровозов. Проект общей стоимостью 218,3 миллиона долларов также предусматривает модернизацию локомотивного депо АО "Узбекские железные дороги" в Ташкенте. Она позволит сократить выбросы парниковых газов на 900 тысяч тонн в год. Срок реализации — июнь 2025 года.

В течение последних десяти лет "Узбекистон темир йуллари" купила более 50 электровозов, главным образом в Китае, на сумму около 200 миллионов долларов.

В Узбекистане при общей протяженности железнодорожных путей в 4,2 тысячи километров электрифицировано более тысячи километров, из них за последние десять лет — почти 800 километров. Всего в республике планируется электрифицировать около двух тысяч километров железных дорог.

На железную дорогу Узбекистана приходится порядка 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.