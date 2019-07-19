18:37 19 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

Китай поставит в Узбекистан новую партию электровозов

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
85 0 0

Республика получит восемь пассажирских и 16 грузовых электровозов. 

ТАШКЕНТ, 19 июл — Sputnik. Китайский консорциум CNTIC-CRRC DLOCO поставит в Узбекистан новую партию электровозов, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари". Соответствующий контракт уже подписан. 

"Очередным шагом в расширении двусторонних связей с китайским консорциумом CNTIC-CRRC DLOCO стало подписание контракта на 24 единицы электровозов за счет заемных средств Азиатского банка развития", — говорится в публикации.

Планируется поставить 16 грузовых и восемь пассажирских электровозов в 2019-2020 годах. Новая техника позволит повысить качество предоставляемых пассажирских услуг, а также улучшит экологическую ситуацию при эксплуатации.

Как будут выглядеть новые поезда ташкентского метро
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Как будут выглядеть новые поезда ташкентского метро
В мае Азиатский банк развития предоставил правительству Узбекистана кредит на 170 миллионов долларов на закупку 24 электровозов. Проект общей стоимостью 218,3 миллиона долларов также предусматривает модернизацию локомотивного депо АО "Узбекские железные дороги" в Ташкенте. Она позволит сократить выбросы парниковых газов на 900 тысяч тонн в год. Срок реализации — июнь 2025 года. 

В течение последних десяти лет "Узбекистон темир йуллари" купила более 50 электровозов, главным образом в Китае, на сумму около 200 миллионов долларов.

В Узбекистане при общей протяженности железнодорожных путей в 4,2 тысячи километров электрифицировано более тысячи километров, из них за последние десять лет — почти 800 километров. Всего в республике планируется электрифицировать около двух тысяч километров железных дорог.

На железную дорогу Узбекистана приходится порядка 60% грузооборота внутри страны и почти 80% от общего объема экспортных и импортных грузовых перевозок.

Теги:
Китай, Узбекистан, Узбекистон темир йуллари, Поезд



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
Путин поговорил с пострадавшим от наводнения мальчиком - видео
Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054