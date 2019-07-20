ЦБ Узбекистана сохранил ставку рефинансирования на уровне 16 процентов

Центробанк также сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5–15,5 процентов.

ТАШКЕНТ, 20 июл - Sputnik. Правление Центрального банка Узбекистана решило сохранить ставку рефинансирования на уровне 16%, сообщает регулятор.

"Решением от 20 июля 2019 года правление Центрального банка сохранило ставку рефинансирования без изменений на уровне 16% годовых", - говорится в сообщении.

По информации ЦБ, такое решение принято на фоне сохраняющихся проинфляционных рисков, необходимости укрепления динамики роста доли и объемов долгосрочных сберегательных ресурсов банков.

ЦБ также сохранил базовый прогноз инфляции на 2019 год на уровне 13,5–15,5%. По прогнозам регулятора, в течение третьего квартала годовая инфляция может немного ускориться в связи с предстоящим повышением тарифов на энергоресурсы, заработных плат и пенсий.

Ставка рефинансирования на уровне 16% была установлена с 22 сентября 2018 года против прежней ставки 14%, которая удерживалась с июня 2017 года. ЦБ объяснил тогда такое решение необходимостью ограничить возросшие инфляционные риски.