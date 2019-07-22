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Купюры американских долларов.

Доллар и евро пошли вверх – новый курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Официальный курс устанавливается Центральным банком страны еженедельно.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. Центробанк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые будут действовать в стране с 23 июля.

Один доллар в республике будет стоить 8624,51 сума (+40,01), а один евро — 9676,7 (+2,83). Российский рубль тоже немного подрос — за него дадут 136,92 сума.

Курс валют в Узбекистане c 23 июля 2019 года
© Пресс-служба Центробанка Узбекистана
Курс валют в Узбекистане c 23 июля 2019 года

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер. 

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.

Теги:
Центробанк России, Узбекистан, евро, доллары



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