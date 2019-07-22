В Джизаке начнут производить высококачественный цемент

В проект планируется вложить более 400 миллионов евро — собственные средства UTD Holding.

ТАШКЕНТ, 22 июл — Sputnik. В Джизаке запустят производство цемента высокого качества, который будет соответствовать стандартам МАГАТЭ и может быть использован для строительства атомной электростанции, заявил генеральный директор инвестиционного холдинга UTD Holding Азиз Гафуров.

UTD Holding и ассоциация "Узпромстройматериалы" 22 июля подписали соглашение о расширении цементного завода в Фаришском районе Джизакской области, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Как рассказал Азиз Гафуров, в этот проект планируется вложить более 400 миллионов евро — собственные средства холдинга.

"Первоначально планировалось довести мощность завода до четырех миллионов тонн, но с открытием нового известнякового карьера месторождение "Алмаз" решено довести производственную мощность завода до пяти миллионов тонн", — отметил он.

А именно: один миллион тонн белого цемента, еще четыре — портландцемента (вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах. — Прим. ред.).

"Причем новые виды продукции — высококачественный цемент (марки М500, М600, М900 и белый цемент) — будут соответствовать стандартам МАГАТЭ и могут быть использованы для строительства атомной электростанции", — заявил гендиректор.

На местном рынке возрастает спрос на высококачественный цемент, поэтому сначала производитель будет ориентирован на Узбекистан. Впоследствии же 40% продукции планируется экспортировать в Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, ОАЭ и другие страны.

Запуск нового производства даст около полутора тысяч новых рабочих мест, в обслуживающую инфраструктуру привлекут свыше восьми тысяч человек.

Джизакский цементный завод входит в состав Алмалыкского горно-металлургического комбината. Его построили в сотрудничестве с турецкой Dal Teknik, открытие состоялось 29 марта 2019 года. Мощность предприятия в настоящее время позволяет ежегодно выпускать 350 тысяч тонн белого цемента и 760 тысяч тонн портландцемента.

Сырье для завода поставляется с известняковых карьеров Баликли и Кутарма, расположенных в полутора километрах от предприятия.

Инвестхолдинг UTD Holding был создан в начале 2019 года, его бюджет на ближайшие два года составляет более трех миллиардов евро. Учредители холдинга — немецкие Phoenix Group и семейство потомственных бизнесменов Байат (Bayat) — семеро братьев, трое из которых приехали в Узбекистан из Германии.