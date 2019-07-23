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ВБ поддержит рыночные реформы в Узбекистане

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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Программа Всемирного банка в Узбекистане входит в тройку крупнейших в регионе Европы и Центральной Азии.

ТАШКЕНТ, 23 июл — Sputnik. Всемирный банк (ВБ) выделит Узбекистану 656 миллионов долларов США на осуществление рыночных реформ, развитие дошкольного образования и системы социальной защиты.

Здание Всемирного банка
© Flickr / Bruno Sanchez-Andrade Nuño
ВБ выделил Узбекистану еще 500 млн долларов на поддержку бюджета
Как сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан, вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер и заместитель премьер-министра — министр финансов Джамшид Кучкаров подписали соответствующие заемные и грантовые соглашения.

Мюллер посетил республику 18-19 июля, он встретился с президентом Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым и другими высокопоставленными представителями правительства и парламента страны.

"Правительство и народ Узбекистана активно используют возможности, предоставляемые социально-экономическими преобразованиями в обществе, — заявил Сирил Мюллер. — Мы увеличиваем наше финансовое и техническое содействие в ряде областей в тот момент, когда страна переходит к следующему этапу реализации важных по своему характеру реформ".

Программа ВБ в Узбекистане входит в тройку крупнейших в регионе Европы и Центральной Азии. В настоящее время в республике реализуются 22 проекта на общую сумму 4,08 миллиарда долларов США в различных сферах: экономика и государственное управление, сельское хозяйство, здравоохранение, образование и других.

Теги:
дошкольное образование, Экономика, деньги, Узбекистан, Всемирный банк



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