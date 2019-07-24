Эффективность работы хокимов будут оценивать по новой системе

Большую часть своего времени чиновники должны уделять развитию предпринимательства.

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане будет введена новая система оценки работы хокимов областей, районов, городов и их первых заместителей. Соответствующую задачу поставил президент республики Шавкат Мирзиёев на видеоселектором совещании по вопросам развития малого бизнеса и предпринимательства.

Работу хокимов всех уровней и их первых заместителей планируется оценивать, исходя из количества новых или возобновивших деятельность малых предприятий, а также созданных там рабочих мест, говорится в публикации на официальном сайте главы государства. Чиновники должны будут уделять развитию предпринимательства 70% своего времени.

Еще один критерий оценки — показатель "живучести" предприятий: планируется премировать хокима и его первого заместителя, руководителей территориальных подразделений экономики и Торгово-промышленной палаты, если 50% новых предприятий не прекратят деятельность в течение последующих трех лет.

Ответственность за внедрение новой системы лежит на кабмине, Министерстве юстиции, Министерстве экономики и промышленности.