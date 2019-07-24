Эффективность работы хокимов будут оценивать по новой системе

ТАШКЕНТ, 24 июл — Sputnik. В Узбекистане будет введена новая система оценки работы хокимов областей, районов, городов и их первых заместителей. Соответствующую задачу поставил президент республики Шавкат Мирзиёев на видеоселектором совещании по вопросам развития малого бизнеса и предпринимательства.
Еще один критерий оценки — показатель "живучести" предприятий: планируется премировать хокима и его первого заместителя, руководителей территориальных подразделений экономики и Торгово-промышленной палаты, если 50% новых предприятий не прекратят деятельность в течение последующих трех лет.
Ответственность за внедрение новой системы лежит на кабмине, Министерстве юстиции, Министерстве экономики и промышленности.