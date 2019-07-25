Узбекистан может приобрести самолеты ATR 72-600

Если Минтранс примет решение о покупке самолетов, ATR возмет на себя обучение персонала, поставки запасных частей и техническое обслуживание.

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана встретилась с делегацией франко-итальянской компании ATR. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.

В ходе переговоров, ATR презентовала новый региональный самолет ATR 72-600. По итогам встречи стороны плпнируют разработать детальное предложение о возможном сотрудничестве. Если Минтранс примет решение о покупке самолетов, ATR возмет на себя обучение персонала, поставки запасных частей и техническое обслуживание.

Недавно сообщалось, что, Национальная авиакомпания Узбекистана стала первым заказчиком Boeing 787-8 Dreamliner в Центральной Азии. Их коммерческую эксплуатацию НАК начала в сентябре 2016 года. В настоящее время на данном типе авиалайнеров выполняются полеты в страны Европы, Азии, Америки, от Аляски до Новой Зеландии.

В 2020 году в соответствии с планами развития НАКв своем авиапарке будет иметь шесть лайнеров такого типа и станет ведущим эксплуатантом таких воздушных судов в СНГ.