Узбекистан может приобрести самолеты ATR 72-600

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана встретилась с делегацией франко-итальянской компании ATR. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Узбекистана.
В ходе переговоров, ATR презентовала новый региональный самолет ATR 72-600. По итогам встречи стороны плпнируют разработать детальное предложение о возможном сотрудничестве. Если Минтранс примет решение о покупке самолетов, ATR возмет на себя обучение персонала, поставки запасных частей и техническое обслуживание.
В 2020 году в соответствии с планами развития НАКв своем авиапарке будет иметь шесть лайнеров такого типа и станет ведущим эксплуатантом таких воздушных судов в СНГ.