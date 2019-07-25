Узбекистан заключил соглашения на 455 миллионов долларов в Анкаре

ТАШКЕНТ, 25 июл — Sputnik. На пятом заседании узбекско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, узбекская делегация во главе с заместителем Премьер-министра Эльером Ганиевым подписала пакет из 62 соглашений на общую сумму 455 миллионов долларов. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

В Анкаре делегацию встретили вице-президент Турции Фуат Октай, главный советник Президента Ялчын Топчи, мэр г.Анкары Мансур Яваш и другие высокопоставленные чиновники.

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В рамках заседания состоялся состоялся узбекско-турецкий бизнес-форум, в котором приняли участие члены делегаций двух стран и представители более 450 турецких компаний, а также главы министерств, ведомств и СМИ.

На открытии форума, вице-президент Фуат Октай отметил что Турция сегодня входит в первую пятерку внешнеэкономических партнеров Узбекистана и занимает ведущие места по объёмам двусторонней торговли (свыше 2 млрд. долл. США), экспорта из нашей страны (около 1 млрд. долл. США), а также численности совместных и иностранных предприятий с участием турецкого капитала (свыше 1 тыс.). Он подчеркнул что в планах доведение объёмов двусторонней торговли до 5 миллиардов долларов.

Подводя итоги форума стороны достигли соглашений в сфере введения безвизового режима для узбекских водителей и отмены для них с 2020 года пошлины на транзитные документы. Также подписаны соглашения о о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Узбекистан и Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEIK), о сотрудничестве между Министерством инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан и Организованной промышленной зоной "Гебзе" г.Стамбула,Меморандум о сотрудничестве между АО "Узбекистон темир йуллари" и Железнодорожной администрацией Турецкой Республики (TCDD).

Шестое заседание узбекско-турецкой Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет проведено в Ташкенте в 2020 году.