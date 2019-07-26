21:41 26 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Хвост самолета узбекских авиалиний

Швейцарские компании построят терминал аэропорта Ташкент-Восточный

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
Получить короткую ссылку
149 0 0

Новый аэропорт планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Компании B&A Contractors S.A. и IT Engineering S.A., входящие в состав швейцарской Mabetex Group, построят терминал для аэропорта Ташкент-Восточный. В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" сообщили о заключении соответствующего контракта.

Пропускная способность "Терминала-2" в виде мистической птицы Хумо составит тысячу пассажиров в час. Авторы проекта при создании планировочных решений учли его функциональное назначение и потребности пассажиров всех классов. 

"Новый терминал оснащен современным инженерным и технологическим оборудованием, отвечающим международным требованиям, в частности, автоматизированной системой приема грузов, самоходным устройством регистрации, специальными техническими средствами проверки, специальной системой управления терминалами, телескопической лестницей, системой парковки самолетов, информационными досками", — отметили в компании.

Проект терминала форме мистической птицы Хумо
© АО "Узбекистон темир йуллари"
Проект терминала форме мистической птицы Хумо

Новый аэропорт будет трехэтажным. Там появятся две взлетно-посадочные полосы, ангары и перроны, а также терминалы, способные обслуживать тысячу пассажиров в час.

Объект планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

По теме

Президент проверил, как строят аэропорт Ташкент-Восточный
Теги:
Узбекистан, аэропорт Ташкента, аэропорт, Узбекистон темир йуллари



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мастер наматывает нити
Волшебные узоры: как создается узбекское сюзане
США: двухлетний мальчик оказался в больнице со сломанной рукой, после того как решил прокатиться на ленте багажного транспортера в аэропорту Атланты
Пока не видит мама: малыш прокатился на багажной ленте в аэропорту
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054