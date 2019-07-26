Швейцарские компании построят терминал аэропорта Ташкент-Восточный

Новый аэропорт планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2021 года.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Компании B&A Contractors S.A. и IT Engineering S.A., входящие в состав швейцарской Mabetex Group, построят терминал для аэропорта Ташкент-Восточный. В пресс-службе "Узбекистон темир йуллари" сообщили о заключении соответствующего контракта.

Пропускная способность "Терминала-2" в виде мистической птицы Хумо составит тысячу пассажиров в час. Авторы проекта при создании планировочных решений учли его функциональное назначение и потребности пассажиров всех классов.

"Новый терминал оснащен современным инженерным и технологическим оборудованием, отвечающим международным требованиям, в частности, автоматизированной системой приема грузов, самоходным устройством регистрации, специальными техническими средствами проверки, специальной системой управления терминалами, телескопической лестницей, системой парковки самолетов, информационными досками", — отметили в компании.

© АО "Узбекистон темир йуллари" Проект терминала форме мистической птицы Хумо

Новый аэропорт будет трехэтажным. Там появятся две взлетно-посадочные полосы, ангары и перроны, а также терминалы, способные обслуживать тысячу пассажиров в час.

Объект планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2021 года.