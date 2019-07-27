Ташкент и Калининград обсудили перспективы сотрудничества в экономике

В торгово-промышленной палате региона был организован круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества Калининградской области с республикой Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в ходе визита в Калининградскую область обсудил с главой региона Антоном Алихановым перспективы двустороннего сотрудничества в экономической сфере, сообщил МИД республики.

"В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, Алиханов подчеркнул наличие большого нереализованного потенциала для наращивания связей в указанных направлениях и сообщил о заинтересованности в импорте на системной основе узбекской сельскохозяйственной продукции.

В торгово-промышленной палате области был организован круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества Калининградской области с республикой Узбекистан" с участием заинтересованных в сотрудничестве руководителей местных фирм и компаний. Калининградских бизнесменов пригласили на международные инвестиционные форумы, которые пройдут в этом году в Сырдарьинской, Джизакской и Наманганской областях республики.

"По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности с компаниями "Вагонтрэйд плюс", "Системы нефть и газ Балтия", "SPAR-Калининград", "РАС", "Мик-авиа" и другими о возможной реализации совместных инвестиционных проектов в Узбекистане", - отмечается в сообщении.

В рамках визита были организованы выездной прием граждан Узбекистана, находящихся в настоящее время в Калининградской области, и встреча с активистами узбекской диаспоры. Даны подробные консультации по консульско-правовым вопросам, в том числе касающимся постановки на консульский учет, обмена паспорта и других действий.

Дипломаты также побывали в центре временного содержания иностранных граждан в Калининграде, где встретились с руководством учреждения, а также находящимися там узбекскими гражданами и ознакомились с условиями их содержания.