10:39 27 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск
Рукопожатие

Ташкент и Калининград обсудили перспективы сотрудничества в экономике

© Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
Получить короткую ссылку
28 0 0

В торгово-промышленной палате региона был организован круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества Калининградской области с республикой Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 26 июл - Sputnik. Посол Узбекистана в РФ Ботиржон Асадов в ходе визита в Калининградскую область обсудил с главой региона Антоном Алихановым перспективы двустороннего сотрудничества в экономической сфере, сообщил МИД республики.

"В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма", - говорится в сообщении на сайте министерства.

По данным МИД, Алиханов подчеркнул наличие большого нереализованного потенциала для наращивания связей в указанных направлениях и сообщил о заинтересованности в импорте на системной основе узбекской сельскохозяйственной продукции.

В торгово-промышленной палате области был организован круглый стол на тему "Перспективы сотрудничества Калининградской области с республикой Узбекистан" с участием заинтересованных в сотрудничестве руководителей местных фирм и компаний. Калининградских бизнесменов пригласили на международные инвестиционные форумы, которые пройдут в этом году в Сырдарьинской, Джизакской и Наманганской областях республики.

Мужчина застегивает портфель
Sputnik / Владимир Федоренко
С трапа — к делу: инвесторов в Узбекистане будут встречать уже в аэропорту

"По итогам встречи достигнуты предварительные договоренности с компаниями "Вагонтрэйд плюс", "Системы нефть и газ Балтия", "SPAR-Калининград", "РАС", "Мик-авиа" и другими о возможной реализации совместных инвестиционных проектов в Узбекистане", - отмечается в сообщении.

В рамках визита были организованы выездной прием граждан Узбекистана, находящихся в настоящее время в Калининградской области, и встреча с активистами узбекской диаспоры. Даны подробные консультации по консульско-правовым вопросам, в том числе касающимся постановки на консульский учет, обмена паспорта и других действий.

Дипломаты также побывали в центре временного содержания иностранных граждан в Калининграде, где встретились с руководством учреждения, а также находящимися там узбекскими гражданами и ознакомились с условиями их содержания.

Теги:
МИД Узбекистана, Экономика, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мастер наматывает нити
Волшебные узоры: как создается узбекское сюзане
США: двухлетний мальчик оказался в больнице со сломанной рукой, после того как решил прокатиться на ленте багажного транспортера в аэропорту Атланты
Пока не видит мама: малыш прокатился на багажной ленте в аэропорту
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054