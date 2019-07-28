Узбекистан снова оказался в Forbes

ТАШКЕНТ, 28 июл — Sputnik. По итогам визита делегации Узбекистана в США Forbes опубликовал материал, посвященный республике.

Автор статьи посетил проходивший в Манхэттене инвестиционный форум "Возможности рынка капитала Узбекистана" и отметил откровенность и убедительность презентаций на английском языке, посвященных инвестиционным возможностям капиталовложений. Прозрачность, демонстрирующая изменения, происходящие в стране, была главным героем на протяжении всего мероприятия.

Мелик Кайлан, опросив присутствовавших на форуме американцев заметил, что настроение было одинаково восторженным. Они собирались заняться серьезными делами. В первую очередь, это относится к аудитории финансовых компаний Уолл-Стрит, вывод: Узбекистан открывается.

В статье также отмечается, что нынешний Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев - реформатор, человек с четкой миссией - улучшить экономическую судьбу своей страны, за несколько лет изменил направление и будущее страны, освободив политзаключенных, допустив в страну иностранные СМИ, открыв страну для внешней торговли и инвестиций. Шавкат Мирзиёев назначил новых молодых талантливых людей, имеющих зарубежное образование, на руководящие должности. Также он жестоко борется против коррупции.

"Я говорил с Атабеком Назировым, директором Агентства по развитию рынка капитала и спросил: Что повлияло открыться, несмотря на все вызовы? Он ответил мне, что это была потребность народа и Узбекистан уже на правильном пути. По словам Назирова, экономика растет на 5% в год и ускоряется. Приоритет отдается развитию, но стабильному: как изменить институты, политически, экономически, культурно, избегая при этом турбулентности", - пишет автор.

Forbes заключает: Узбекистан под руководством Президента Шавката Мирзиёева вновь приобретает свою заслуженную историческую позицию.