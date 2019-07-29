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Мужчина работает за компьютером

Китай выделит 40 миллионов долларов на развитие интернета в Узбекистане

CC0 / Unsplash / Campaign Creators
Экономика
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Поставщиком нового оборудования выступит китайская Huawei Technologies.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. АК "Узбектелеком" привлечет кредит Государственного банка развития Китая (ГБРК) на 40 миллионов долларов на развитие инфраструктуры интернета, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании.

Сетевое оборудование в серверной.
© Sputnik / Владимир Трефилов
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"Компания привлечет кредит ГБРК на 40 миллионов долларов на развитие современных технологий передачи данных и  оптических сетей ШПД (широкополосного доступа - ред.)", - сказал представитель "Узбектелекома".

По его словам, средства кредита будут рефинансированы за счет кредитной линии ГБРК, предоставленной Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана.

Представитель "Узбектелекома" уточнил, что поставщиком оборудования выступит китайская Huawei Technologies.

Сетевое оборудование в серверной
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Ранее первый заместитель директора агентства по управлению государственными активами Узбекистана, член наблюдательного совета "Узбектелекома" Зафар Захидов заявлял национальному информагентству УзА, что компания ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития по кредиту на 100 миллионов долларов для расширения покрытия сети ШПД по всему Узбекистану.

В январе 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил резко снизить цены на доступ в интернет, увеличить скорость подключения минимум в четыре раза, доведя ее к 2020 году до уровня стран СНГ.

Теги:
Интернет, Узбекистан, Китай



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