АБР будет выполнять консультационные услуги по управлению ташкентской городской системой теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В хокмимяте Ташкента подписали соглашение с Азиатского банка развития. Об этом говорится на сайте столичной администрации.

АБР будет выполнять консультационные услуги по управлению ташкентской городской системой теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент Иностранные инвестиции помогут коммунальному хозяйству Ташкента

Хокимият также рассмотрит предложения иностранных компаний по развитию сферы коммунальному хозяйства и проведет тендер.

На основе поступивших предложений Азиатский банк развития выберет наиболее подходящую иностранную компанию и проконтролирует процесс подписания договора с ГУП "Таштеплоэнерго".

Главная цель данных инициатив — модернизация и реконструкция тепловых сетей, устранение существующих пробелов в отрасли и применение зарубежных IT-технологий.

Проекты будут реализовываться с привлечением иностранных инвесторов и использованием современных методов управления теплоснабжением города.