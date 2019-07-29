Иностранные инвестиции помогут коммунальному хозяйству Ташкента

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В хокмимяте Ташкента подписали соглашение с Азиатского банка развития. Об этом говорится на сайте столичной администрации.
АБР будет выполнять консультационные услуги по управлению ташкентской городской системой теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды.
Хокимият также рассмотрит предложения иностранных компаний по развитию сферы коммунальному хозяйства и проведет тендер.
Главная цель данных инициатив — модернизация и реконструкция тепловых сетей, устранение существующих пробелов в отрасли и применение зарубежных IT-технологий.
Проекты будут реализовываться с привлечением иностранных инвесторов и использованием современных методов управления теплоснабжением города.