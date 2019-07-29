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Иностранные инвестиции помогут коммунальному хозяйству Ташкента

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Экономика
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АБР будет выполнять консультационные услуги по управлению ташкентской городской системой теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды.

ТАШКЕНТ, 29 июл — Sputnik. В хокмимяте Ташкента подписали соглашение с Азиатского банка развития. Об этом говорится на сайте столичной администрации.

АБР будет выполнять консультационные услуги по управлению ташкентской городской системой теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
Иностранные инвестиции помогут коммунальному хозяйству Ташкента

Хокимият также рассмотрит предложения иностранных компаний по развитию сферы коммунальному хозяйства и проведет тендер.

Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
Эффективность работы хокимов будут оценивать по новой системе
На основе поступивших предложений Азиатский банк развития выберет наиболее подходящую иностранную компанию и проконтролирует процесс подписания договора с ГУП "Таштеплоэнерго". 

Главная цель данных инициатив — модернизация и реконструкция тепловых сетей, устранение существующих пробелов в отрасли и применение зарубежных IT-технологий.

Проекты будут реализовываться с привлечением иностранных инвесторов и использованием современных методов управления теплоснабжением города.

Теги:
оплата коммунальных платежей, коммунальные службы, коммуникации, теплоснабжение, тепло



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