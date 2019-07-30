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Железнодорожные пути сортировочной станции

Узбекистан открыл новую железнодорожную станцию на границе с Казахстаном

© Sputnik / Игорь Онучин
Экономика
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На сегодняшний день на границе республики с другими странами действуют около 20 железнодорожных пунктов. 

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Сырдарьинской области открылся новый межгосударственный стыковочный пункт (МГСП), через который будут отправляться грузы в южные регионы Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Открытие межгосударственного стыковочного пункта в Сырдарьинской области
© АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Открытие межгосударственного стыковочного пункта в Сырдарьинской области

МГСП находится в ведении предприятия "Ташкентский региональный железнодорожный узел". Как отметили в пресс-службе, там созданы все необходимые условия для осуществления пограничного, таможенного и других видов контроля на железнодорожном участке, пересекающем госграницу.

Открытие межгосударственного стыковочного пункта в Сырдарьинской области
© АО O'zbekiston Temir Yo'llari
Открытие межгосударственного стыковочного пункта в Сырдарьинской области

На сегодняшний день на границе Узбекистана с другими странами действуют около 20 железнодорожных пунктов. 

Так, в конце мая в республике ввели в эксплуатацию новую железнодорожную станцию "Сурханабад" на границе с Туркменистаном. Она нацелена на поддержку и развитие малого бизнеса, частного предпринимательства.

Теги:
Казахстан, Узбекистан, груз, Экономика, Торговля



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