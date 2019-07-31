В Узбекистане повышаются цены на бензин с августа

Новая розничная цена автобензина Аи-80 за литр составит 4500 сумов, а дизтоплива — 5400 сумов.

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. Бензин и дизельное топливо подорожают с 15 августа в Узбекистане, сообщает UzNews.uz.

Новая розничная цена автобензина Аи-80 составит 4500 сумов/литр (сейчас 4000 сумов, рост на 12,5%), дизтоплива — 5400 сумов/литр (сейчас 4800 сумов), дизельного топливо ЭКО — 5700 сумов/литр (сейчас 4900 сумов).

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Цена реализации автобензина марки Аи-91 (сейчас 4500 сумов) с 15 августа будет определяться через биржевые торги.

Узбекистан в январе 2019 года снизил выпуск бензина на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 71,6 тысячи тонн.

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В январе 2019 года республика произвела 81,7 тысячи тонн дизельного топлива. Это на 14,2% выше по сравнению с тем же периодом 2018 года.

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При этом страна сократила добычу нефти на 5% в январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 60,6 тысячи тонн.

В Узбекистане в последние годы регулярно возникает острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. Поставка нефти осуществляется главным образом из России железнодорожным транспортом, это повышает ее себестоимость. В конце января Узбекистан начал рассматривать возможность поставки нефтепродуктов из Ирана.