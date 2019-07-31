В Узбекистане с августа повышаются тарифы на электроэнергию

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. В Узбекистане с 15 августа 2019 года вырастут тарифы на электроэнергию, сообщается в постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №633 "Об изменении цен и тарифов на топливно-энергетические ресурсы" от 30 июля 2019 года.

Согласно данным, стоимость 1 кВт/час электроэнергии для бытовых потребителей вырастет с 250 сумов до 295 сумов. Рост составляет 18%. Для других категорий потребителей стоимость 1 кВт/час электроэнергии составит 450 сумов.

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За последние два года в стране была проделана большая работа для того, чтобы население, социальные и производственные объекты бесперебойно получали электроэнергию и природный газ. Для дальнейшего улучшения показателей в этом направлении требуются модернизация сетей, внедрение энергосберегающих технологий и оптимизация расходов. Без оптимизации тарифов достичь улучшения финансового состояния отраслей и активного привлечения инвестиций невозможно.

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Чтобы тарифная реформа прошла безболезненно, планируется повысить минимальный размер заработной платы.