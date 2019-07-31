"Узбекуголь" закупил 15 мощных белорусских самосвалов

Компания и ранее использовала "БелАЗы", но с меньшей грузоподъемностью — от 30 до 110 тонн.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Компания "Узбекуголь" приобрела 15 большегрузных "БелАЗов", сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Габаритную технику соберут белорусские и узбекские специалисты. Карьерные самосвалы планируется использовать на Ангренском месторождении.

"Узбекуголь" и ранее использовал "БелАЗы", но с меньшей грузоподъемностью — от 30 до 110 тонн. Новая техника может выдерживать нагрузку в 130-136 тонн. Позднее белорусы отправят в республику еще восемь таких самосвалов.

Карьерные самосвалы "БелАЗ" производят на заводе в Жодино, в шестидесяти километрах от Минска. Там машину собирают, проверяют и снова разбирают для отправки покупателю. К примеру, 130-тонная машина в разобранном виде занимает три железнодорожные платформы.

На сборку "БелАЗа" уходит около пяти дней, еще три-четыре дня уходит на сварку кузова. Спустя восемь-десять дней полностью собранный и отлаженный самосвал готов к работе.