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БелАЗ-75131

"Узбекуголь" закупил 15 мощных белорусских самосвалов

© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
Экономика
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Компания и ранее использовала "БелАЗы", но с меньшей грузоподъемностью — от 30 до 110 тонн.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Компания "Узбекуголь" приобрела 15 большегрузных "БелАЗов", сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Габаритную технику соберут белорусские и узбекские специалисты. Карьерные самосвалы планируется использовать на Ангренском месторождении.

БелАЗ-75131
© Пресс-служба "Узбекистон темир йуллари"
БелАЗ-75131

"Узбекуголь" и ранее использовал "БелАЗы", но с меньшей грузоподъемностью — от 30 до 110 тонн. Новая техника может выдерживать нагрузку в 130-136 тонн. Позднее белорусы отправят в республику еще восемь таких самосвалов. 

Карьерные самосвалы "БелАЗ" производят на заводе в Жодино, в шестидесяти километрах от Минска. Там машину собирают, проверяют и снова разбирают для отправки покупателю. К примеру, 130-тонная машина в разобранном виде занимает три железнодорожные платформы.

На сборку "БелАЗа" уходит около пяти дней, еще три-четыре дня уходит на сварку кузова. Спустя восемь-десять дней полностью собранный и отлаженный самосвал готов к работе.

Теги:
Узбекистон темир йуллари, Беларусь, Белорусский автомобильный завод (БелАЗ), промышленность, Узбекуголь, техника



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