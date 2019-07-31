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Сбор голубики на полях Брестской области Белоруссии

Эксперт: в Узбекистане могут запустить промышленное производство голубики

© Sputnik / Егор Еремов
Экономика
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Экономист рассказал, что Узбекистан сможет поставлять голубику на рынки стран Азии.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Узбекистане в ближайшие годы может произойти развитие промышленного производства голубики, заявил порталу EastFruit экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.

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Ярмак считает, что старту производства голубики будут способствовать международные проекты, которые предоставляют недорогое финансирование для создания предприятий по выпуску и переработке овощей, фруктов, ягод и орехов в Узбекистане.

Эксперт подчеркивает, что голубика -  самая дорогая ягода на мировом рынке. Но, в отличие от Испании, в Узбекистане намного дешевле рабочая сила, что, по мнению экономиста, делает республику потенциально конкурентоспособной.

По его словам, Узбекистан сможет поставлять голубику на рынки стран Азии: Китай, Гонконг, Сингапур, Малайзия и Вьетнам. 

Ярмак обращает внимание на то, что в настоящее время у республики нет знаний и понимания технологий выращивания, доработки, охлаждения, транспортировки и маркетинга этой ягоды.

Теги:
рынок, Азия, Узбекистан



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