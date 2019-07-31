Эксперт: в Узбекистане могут запустить промышленное производство голубики

Экономист рассказал, что Узбекистан сможет поставлять голубику на рынки стран Азии.

ТАШКЕНТ, 31 июл – Sputnik. В Узбекистане в ближайшие годы может произойти развитие промышленного производства голубики, заявил порталу EastFruit экономист инвестиционного департамента ФАО Андрей Ярмак.

Ярмак считает, что старту производства голубики будут способствовать международные проекты, которые предоставляют недорогое финансирование для создания предприятий по выпуску и переработке овощей, фруктов, ягод и орехов в Узбекистане.

Эксперт подчеркивает, что голубика - самая дорогая ягода на мировом рынке. Но, в отличие от Испании, в Узбекистане намного дешевле рабочая сила, что, по мнению экономиста, делает республику потенциально конкурентоспособной.

По его словам, Узбекистан сможет поставлять голубику на рынки стран Азии: Китай, Гонконг, Сингапур, Малайзия и Вьетнам.

Ярмак обращает внимание на то, что в настоящее время у республики нет знаний и понимания технологий выращивания, доработки, охлаждения, транспортировки и маркетинга этой ягоды.