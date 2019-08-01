В Узбекистане отложили введение обязательной маркировки товаров

Цель проекта – предотвращение нелегального ввоза в республику, производства и реализации отдельных видов товаров, обеспечение их эффективного учета.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Внедрение единой системы идентификационной маркировки для отдельных товаров и создание электронной базы учета продукции налоговыми органами с 1 августа 2020 года. Об этом сообщило Национальное агентство проектного управления изданию Spot.

Ранее сообщалось , что 1 августа 2019 года вступит в силу запрет на продажу попадающих под указанную категорию продуктов без маркировки.

Цель проекта – предотвращение нелегального ввоза в республику, производства и реализации отдельных видов товаров, обеспечение их эффективного учета.

Услуги по маркировке будет предоставлять единый поставщик.

Какие изменения в законодательстве все же вступили в силу с 1 августа 2019 года - читайте в нашем материале.