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Покупатель в супермаркете

В Узбекистане отложили введение обязательной маркировки товаров

© Sputnik / Максим Блинов
Экономика
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Цель проекта – предотвращение нелегального ввоза в республику, производства и реализации отдельных видов товаров, обеспечение их эффективного учета.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Внедрение единой системы идентификационной маркировки для отдельных товаров и создание электронной базы учета продукции налоговыми органами с 1 августа 2020 года. Об этом сообщило Национальное агентство проектного управления изданию Spot.

Покупатель в торговом центре
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Ранее сообщалось, что 1 августа 2019 года вступит в силу запрет на продажу попадающих под указанную категорию продуктов без маркировки.

Цель проекта – предотвращение нелегального ввоза в республику, производства и реализации отдельных видов товаров, обеспечение их эффективного учета.

Услуги по маркировке будет предоставлять единый поставщик.

Какие изменения в законодательстве все же вступили в силу с 1 августа 2019 года - читайте в нашем материале.

Теги:
потребители, Магазины, магазин, товары, маркировка



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