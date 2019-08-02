Узбекистан обзаведется собственным брендом сельхозтехники

В республике начнут производить больше видов машин для садоводства, плодоовощеводства и скотоводства.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. В Узбекистане планируется наладить производство бюджетной сельхозтехники и создать собственный бренд. Как сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация", это предусмотрено постановлением президента. В соответствии с документом, в республике будет разработана программа развития отрасли сельскохозяйственного машиностроения до 2025 года.

В стране организуют производство техники малой механизации, начнут выпускать больше видов машин для садоводства, плодоовощеводства и скотоводства, внедрят современные методы корпоративного управления, оптимизируют пустующие территории машинно-тракторных парков.

К 2020 году доля экспорта готовой продукции должна вырасти до 20%, а к 2025 году — до 30%.

Кроме того, постановление предусматривает внедрение нового порядка господдержки механизации сельского хозяйства. В частности, в 2019–2021 годах предприятиям будут предоставлять субсидии при покупке произведенной в республике техники (15%). Также в планах — компенсация транспортных расходов за перевозку комбайнов для оказания услуг заграницей (80%).

В прошлом году производителям сельскохозяйственной продукции, в первую очередь фермерским хозяйствам, организаторам хлопково-текстильных производств и кластеров было поставлено более 33,7 тысячи единиц сельскохозяйственной техники. Это в полтора раза больше, чем годом ранее. Тем не менее более 25% имеющейся сельскохозяйственной техники эксплуатируется уже свыше 15 лет.