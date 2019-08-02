СМИ: какие модели Volkswagen будет производить в Узбекистане

"Узавтосаноат" остановил свой выбор на четырех актуальных моделях. В их числе минивэн, фургон, кроссовер и "легковушка".

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В ряде узбекских СМИ появилась информация о моделях концерна Volkswagen AG, которые планируют производить в республике. В частности сайт xabar.uz приводит в пример выпуск передачи Zamon на телеканале Sevimlitv.

"Узавтосаноат" остановил свой выбор на четырех актуальных моделях. Ими станут Volkswagen Caddy, Volkwagen Crafter, Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia.

Volkswagen Caddy - универсальный автомобиль, который может вмещать до 7 пассажиров или же перевозить крупногабаритные грузы.

Volkswagen Crafter - довольно легкий и вместительный грузовой автомобиль. Представлен в разных комплектациях, от фургона и бортового грузовика до самосвала.

Volkswagen Tiguan - компактный кроссовер, отличающийся от обычной "легковушки". Имеет вместительный багажник, а недавно компания произвела еще и рестайлинг модели.

Skoda Octavia - компактный, семейный, а главное - довольно бюджетный автомобиль. Именно эта модель будет интересна в первую очередь простому потребителю и составит конкуренцию на рынке сравнительно недорогих автомобилей.

"Узавтосаноат" отказался давать комментарии по данному вопросу, сославшись на договор о неразглашении.

Напомним, что в рамках двусторонних переговоров между президентами Узбекистана и Германии утверждена организация производства авто совместно с Volkswagen.

Сообщения о таком роде сотрудничества появлялись еще в прошлом году. Тогда "Узавтосаноат" и Volkswagen прорабатывали возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна. Начать планировалось с пикапа Volkswagen Amarok.

Подразделениями концерна Volkswagen, помимо одноименного бренда автомобилей, являются также Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porsche и другие.