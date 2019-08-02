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СМИ: какие модели Volkswagen будет производить в Узбекистане

FABRICE COFFRINI / AFP
Экономика
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"Узавтосаноат" остановил свой выбор на четырех актуальных моделях. В их числе минивэн, фургон, кроссовер и "легковушка".

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В ряде узбекских СМИ появилась информация о моделях концерна Volkswagen AG, которые планируют производить в республике. В частности сайт xabar.uz приводит в пример выпуск передачи Zamon на телеканале Sevimlitv.

"Узавтосаноат" остановил свой выбор на четырех актуальных моделях. Ими станут Volkswagen Caddy, Volkwagen Crafter, Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia.

Volkswagen Caddy - универсальный автомобиль, который может вмещать до 7 пассажиров или же перевозить крупногабаритные грузы.

Автомобиль Volkswagen Caddy
CC0 / M 93 / VW Caddy 1.6 TDI Trendline (2K, Facelift)
Автомобиль "Volkswagen Caddy"

Volkswagen Crafter - довольно легкий и вместительный грузовой автомобиль. Представлен в разных комплектациях, от фургона и бортового грузовика до самосвала.

Автомобиль VW Crafter
CC BY-SA 3.0 / M 93 / VW Crafter 2.0 TDI (Facelift)
Автомобиль "VW Crafter"

Volkswagen Tiguan - компактный кроссовер, отличающийся от обычной "легковушки". Имеет вместительный багажник, а недавно компания произвела еще и рестайлинг модели.

Автомобиль Volkswagen Tiguan
CC BY-SA 4.0 / Vauxford / 2019 Volkswagen Tiguan Allspace R-Line TDi 4Motion 2.0 Taken in Stratford-upon-Avon
Автомобиль "Volkswagen Tiguan"

Skoda Octavia - компактный, семейный, а главное - довольно бюджетный автомобиль. Именно эта модель будет интересна в первую очередь простому потребителю и составит конкуренцию на рынке сравнительно недорогих автомобилей.

Автомобиль Škoda Octavia
CC BY-SA 4.0 / Vauxford / 2018 Skoda Octavia SE TDi S-A 1.6 Front Taken in Warwick
Автомобиль "Škoda Octavia"

"Узавтосаноат" отказался давать комментарии по данному вопросу, сославшись на договор о неразглашении.

Напомним, что в рамках двусторонних переговоров между президентами Узбекистана и Германии утверждена организация производства авто совместно с Volkswagen.

© Sputnik / Михаил Воскресенский
"Узавтопром" оценил совместный проект с Volkswagen в 40 миллионов евро
Сообщения о таком роде сотрудничества появлялись еще в прошлом году. Тогда "Узавтосаноат" и Volkswagen прорабатывали возможность сборки в Узбекистане сразу нескольких моделей, принадлежащих различным брендам немецкого автомобильного концерна. Начать планировалось с пикапа Volkswagen Amarok. 

Подразделениями концерна Volkswagen, помимо одноименного бренда автомобилей, являются также Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Ducati, Porsche и другие.

Теги:
Узавтопром, автопром, автомобиль, автомобили, Volkswagen, модели, Модели



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