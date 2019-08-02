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Уголь на конвейерных лентах во время загрузки

В Минэнерго Узбекистана объяснили выгоду от перевода предприятий на уголь

© Sputnik / Виталий Аньков
Экономика
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Напомним, республиканские предприятия переходят на альтернативные виды топлива согласно постановлению президента.

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. В Минэнерго Узбекистана объяснили выгоду от использования угля в качестве топлива на предприятиях по производству кирпичей, цемента и в тепличных хозяйствах.

Пуск обжиговой печи на кирпичном заводе
© Sputnik / Павел Лисицын
Узбекистан переведет кирпичные заводы с газа на альтернативное топливо

В пресс-релизе министерства уточняется, что ряд тепличных хозяйств и заводов по производству кирпича были переведены на уголь вместо природного газа. В результате экономия топлива составила 45-55%.

За пять месяцев 2019 года 94 кирпичных предприятия были переоборудованы для использования угля в качестве альтернативного топлива. Кроме того, один из крупнейших цементных заводов страны на 60% переводит свое производство на использование угля, проходя с этой целью необходимую модернизацию.

По данным ведомства, полный перевод на использование угля только предприятий по производству кирпича и тепличных хозяйств Узбекистана позволит стране ежегодно экономить природный газ на миллиарды кубических метров природного газа. 

Теги:
Уголь, энергетика, Узбекистан



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