В Минэнерго Узбекистана объяснили выгоду от перевода предприятий на уголь

ТАШКЕНТ, 2 авг – Sputnik. В Минэнерго Узбекистана объяснили выгоду от использования угля в качестве топлива на предприятиях по производству кирпичей, цемента и в тепличных хозяйствах.

В пресс-релизе министерства уточняется, что ряд тепличных хозяйств и заводов по производству кирпича были переведены на уголь вместо природного газа. В результате экономия топлива составила 45-55%.

За пять месяцев 2019 года 94 кирпичных предприятия были переоборудованы для использования угля в качестве альтернативного топлива. Кроме того, один из крупнейших цементных заводов страны на 60% переводит свое производство на использование угля, проходя с этой целью необходимую модернизацию.

По данным ведомства, полный перевод на использование угля только предприятий по производству кирпича и тепличных хозяйств Узбекистана позволит стране ежегодно экономить природный газ на миллиарды кубических метров природного газа.