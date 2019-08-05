Доллар растет, евро опять скачет - курс валют в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые начнут действовать в стране с 6 августа.

Один доллар в республике будет стоить 8704,87 сума (+38,16), а один евро — 9668,50 (+26,79).

Российский рубль немного упал — за него дадут 133,85 сума (-2,78).

© Центробанк Узбекистана Курсы валют, которые будут действовать в стране с 6 августа

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер.

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.