19:08 05 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Курс валют

Доллар впервые выше 8700 сумов - курс валют в Узбекистане

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
Получить короткую ссылку
305 0 0

Официальный курс утверждается Центральным банком республики еженедельно.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют, которые начнут действовать в стране с 6 августа.

Один доллар в республике будет стоить 8704,87 сума (+38,16), а один евро — 9668,50 (+26,79).

Российский рубль немного упал — за него дадут 133,85 сума (-2,78).

© Центробанк Узбекистана
Курсы валют, которые будут действовать в стране с 6 августа

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер. 

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.

Теги:
обмен валюты, обмен, евро, доллары, валюта



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Торжественное открытие конкурса Военно-медицинская эстафета на полигоне Фориш
АрМИ–2019: как открывалась "Военно-медицинская эстафета" – фото
Француз пересек Ла-Машн на самодельной летающей доске
Французский супермен: экстремал перелетел Ла-Манш на самодельной доске
Лучшие логотипы областей Узбекистана
Лучшие логотипы регионов Узбекистана

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054