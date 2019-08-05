Заработал первый энергоблок Туракурганской ТЭС

В настоящий момент энергоблок будет работать в тестовом режиме, а в ноябре заработает на полную мощность.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Консорциум японских Mitsubishi Corporation и Mitsubishi Hitachi Power Systems Ltd запустил в тестовую эксплуатацию первый энергоблок на Туракурганской тепловой электростанции (ТЭС) в Наманганской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики страны.

В ноябре 2016 года консорциум подписал контракт с АО "Узбекэнерго" на строительство "под ключ" двух парогазовых установок (ПГУ) мощностью по 450 МВт на Туракурганской ТЭС. Партнером консорциума по строительству ряда компонентов выступает турецкая Calik Enerji Sanayi ve Ticaret AS.

"Сегодня Туракурганская ТЭС в Наманганской области запустила первую газовую турбину", - говорится в сообщении.

По данным Минэнерго, в настоящий момент энергоблок будет работать в тестовом режиме, а в ноябре заработает на полную мощность.

Второй энергоблок станции будет запущен в строй также в ноябре, добавили в пресс-службе. По расчетам Минэнерго, запуск Туракурганской ТЭС создаст 900 МВт дополнительной мощности с производством до 7 миллиардов кВт.ч электроэнергии в год, что позволит обеспечить основную потребность в электроэнергии Ферганской долины – Наманганскую, Андижанскую и Ферганскую области.

Финансирование проекта общей стоимостью 1,1 миллиарда долларов осуществляется за счет займа Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) в размере 704 миллионов долларов, кредита Фонда реконструкции и развития Узбекистана - 300 миллионов долларов, а также собственных средств "Узбекэнерго".

Сейчас в энергосистеме Узбекистана действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций - 10,6 ГВт. Потенциальная возможность производства электроэнергии - более 60 миллиардов кВт.ч. По прогнозам Минэнерго, потребность страны электроэнергии в республике к 2030 году вырастет до 112 миллиардов кВт.ч.