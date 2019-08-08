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Сборка автомобилей Citroen С4 на заводе концерна PSA Peugeot-Citroen

Автозавод в Калужской области начнет использовать детали из Узбекистана

© Sputnik / Виталий Белоусов
Экономика
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Для узбекско-южнокорейского СП UzSungwoo это уже второй проект кооперации с предприятиями российского автопрома.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Узбекско-южнокорейское совместное предприятие UzSungwoo с октября начнет поставлять более 50 наименований штампосварных деталей для автомобильного завода ООО "ПСМА Рус" в Калужской области. Об этом рассказал РИА Новости генеральный директор СП Бобур Мухиддинов.

"Мы совместно с Peugeot-Citroen начали проект на выпуск 52 штампосварных деталей для завода "ПСМА Рус", — сказал Мухиддинов в кулуарах проходящего в Фергане Международного инвестиционного форума.

По его словам, поставки начнутся в октябре. Французский автопроизводитель инвестировал в технологическую оснастку 2,5 миллиона долларов. 

Для UzSungwoo это уже второй проект кооперации с предприятиями российского автопрома, добавил Бобур Мухиддинов. В прошлом году завод в рамках сотрудничества с группой "ГАЗ" освоил выпуск пластин крепления для модели "Газель Next".

Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
FOTO / ASKAR YACUBOV
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СП UzSungwoo было создано на паритетных началах АК "Узавтопром" и южнокорейской Sungwoo Hitech Ltd. В июле 2012 года в Фергане введен в эксплуатацию завод по производству штампосварных изделий для легковых автомобилей стоимостью 47,8 миллиона долларов. Мощности предприятия — 125 тысяч комплектов ежегодно для моделей, производимых на UzAuto Motors (прежнее название GM Uzbekistan, Андижанская область).

ООО "ПСМА Рус" — совместное предприятие Группы PSA Peugeot-Citroen (70%) и Mitsubishi Motors Corporation (30%). Завод находится на территории индустриального парка "Росва". Там налажен полный цикл производства авто, включая операции по сварке, окраске и финальной сборке.

Теги:
Калуга, завод, автомобили, Экономика, Южная Корея, Узбекистан



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