На Ташкентском металлургическом заводе начали монтировать основное оборудование

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Специалисты российской группы компаний "МетПром" приступили к монтажу основного технологического оборудования Ташкентского металлургического завода.
По данным пресс-службы компании, там также возводят объекты инфраструктуры, эстакады трубопроводов и энергоносителей, прокладывают наружные сети.
Строительство Ташкентского металлургического завода планируется завершить к концу года. Общая стоимость проекта — более 286 миллионов евро. Ожидается, что он станет одним из самых современных предприятий страны, выпускающих импортозамещающую продукцию.
Группа компаний "МетПром" — генеральный подрядчик по строительству ТМЗ. На сегодняшний день это одна из ведущих в мире проектно-строительных организаций в металлургической отрасли. В Ташкенте компания осуществляет проектирование объекта, его строительство, пусконаладочную работу, обучение персонала.