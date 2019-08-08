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Прокат стали на металлургическом заводе

На Ташкентском металлургическом заводе начали монтировать основное оборудование

© Sputnik / Первенцев
Экономика
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Строительство ТМЗ планируется завершить к концу года. Он должен выйти на полную мощность в течение двух лет.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Специалисты российской группы компаний "МетПром" приступили к монтажу основного технологического оборудования Ташкентского металлургического завода.

По данным пресс-службы компании, там также возводят объекты инфраструктуры, эстакады трубопроводов и энергоносителей, прокладывают наружные сети. 

Производство стали на металлургическом комбинате
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Как отметил президент "МетПрома" Андрей Дейнеко, чтобы работы были выполнены в срок, более 1,2 тысячи рабочих и инженерно-технических специалистов трудятся в круглосуточном режиме.

Строительство Ташкентского металлургического завода планируется завершить к концу года. Общая стоимость проекта — более 286 миллионов евро. Ожидается, что он станет одним из самых современных предприятий страны, выпускающих импортозамещающую продукцию.

Группа компаний "МетПром" — генеральный подрядчик по строительству ТМЗ. На сегодняшний день это одна из ведущих в мире проектно-строительных организаций в металлургической отрасли. В Ташкенте компания осуществляет проектирование объекта, его строительство, пусконаладочную работу, обучение персонала.




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