На Тахиаташской ТЭС к 2020 году запустят две парогазовые установки

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию двух парогазовых установок, Тахиаташская ТЭС покроет потребность Каракалпакстана в электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Запуск двух установок мощностью по 230 и 280 МВт на Тахиаташской ТЭС запланирован на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан.

Если сравнивать с оборудованием, которое сегодня стоит на ТЭС, то запуск данных установок поможет ежегодно экономить 488,6 миллиона кубометров топлива. Годовой объем вырабатываемой электроэнергии увеличится на 3,6 миллиарда кВт.ч, а объем теплоэнергии - на 139 000 Гкал. Также будет создано 97 новых рабочих мест.

В декабре 2016 года консорциум южнокорейских Hyundai Engineering Co. Ltd. и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. выиграл тендер на модернизацию Тахиаташской ТЭС. Проектная мощность составила 510 мегаватт, а стоимость 678,2 миллиона долларов.