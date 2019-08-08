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Ввод в эксплуатацию ТЭС

На Тахиаташской ТЭС к 2020 году запустят две парогазовые установки

© Sputnik / Евгений Биятов
Экономика
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Ожидается, что после ввода в эксплуатацию двух парогазовых установок, Тахиаташская ТЭС покроет потребность Каракалпакстана в электроэнергии.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Запуск двух установок мощностью по 230 и 280 МВт на Тахиаташской ТЭС запланирован на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Республики Узбекистан.

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© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Заработал первый энергоблок Туракурганской ТЭС

Если сравнивать с оборудованием, которое сегодня стоит на ТЭС, то запуск данных установок поможет ежегодно экономить 488,6 миллиона кубометров топлива. Годовой объем вырабатываемой электроэнергии увеличится на 3,6 миллиарда кВт.ч, а объем теплоэнергии - на 139 000 Гкал. Также будет создано 97 новых рабочих мест.

В декабре 2016 года консорциум южнокорейских Hyundai Engineering Co. Ltd. и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. выиграл тендер на модернизацию Тахиаташской ТЭС. Проектная мощность составила 510 мегаватт, а стоимость 678,2 миллиона долларов.

Теги:
электроэнергия, Республика Каракалпакстан, Министерство энергетики, Узбекистан, ТЭС



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