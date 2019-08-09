Униформой для "Аэрофлота" может заняться узбекская компания

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Узбекское предприятие ООО "Наримтекс" приступило к работе над производством тканей для униформы российской компании "Аэрофлот", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекское предприятие ООО "Наримтекс" приступило к работе над производством тканей для униформ российского "Аэрофлота"

Недавно "Наримтекс" наладило изготовление полушерстяных тканей, что позволило расширить экспортный потенциал предприятия.

"Пока контракта конкретного нет, готовим только образцы. Если им понравится, может быть, они у нас закажут", - отметила заместитель директора Диана Мустафаева.

По ее словам, такая ткань сохраняет свой цвет очень долго.

Sputnik / Дильшода Рахматова Узбекское предприятие ООО "Наримтекс" приступило к работе над производством тканей для униформ российского "Аэрофлота"

"Покраска идет уже на стадии прядения нитей. Благодаря этому устойчивость окраски очень высокая, она не выгорает под солнцем, не меняет цвет и не выцветает при стирке. Главный приоритет нашего производства - это качество. И цены тоже демократичные", - отметила Диана Мустафоева.

Недавно корреспондент Sputnik Узбекистан заглянул в мастерскую Хакима Таджибаева для того, чтобы разузнать все секреты создания сюзане.

Издревле вышитые вручную настенные ковры присутствовали в каждом узбекском доме. Ими украшали стены, они служили оберегами. Самые крупные сюзане, а они достигали 2-3 метров в длину и 2 метров в ширину, создавались обычно к большим фамильным событиям. Например, приданое невесты невозможно было представить без красочных ковров. Считалось, что именно они служат началом счастливой семейной жизни, и потому особое внимание уделялось орнаменту вышитых изделий.