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Доллар и евро взлетели к суму - внеочередной курс валют от ЦБ

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Центральный банк Узбекистана второй раз за неделю обнародовал курсы валют, которые будут действовать с 10 августа. В ведомстве уже прокомментировали ситуацию.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал внеочередной курс валют.

Один доллар в республике будет стоить 8882,00 сума (+177,13), а один евро — 9928,30 (+259,80).

Российский рубль немного прибавил — за него дадут 136,38 сума (+2,53).

В ЦБ объяснили резкое повышение курса тем, что с июля в отдельных странах – основных торговых партнерах Узбекистана (включая Россию, Казахстан и Китай) складывается тенденция обесценивания национальных валют, что оказывает влияние на курсовые ожидания и процесс принятия решений участниками рынка. В свою очередь, у импортеров спрос на иностранную увеличился.

С учетом этих факторов, ЦБ переходит на более широкий коридор дневного колебания валютного курса.

© Центробанк Узбекистана
Курсы валют с 10.08.2019

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер. 

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.

Теги:
обмен валюты, обмен, доллары, евро, Центральный банк Республики Узбекистан, курс валюты



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