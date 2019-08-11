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Важные знакомства и миллионные контракты: итоги форума в Фергане

Sputnik / Тигран Меграбян
Экономика
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Международный инвестиционный форум Fergana International Investment Forum 2019 прошел 7-8 августа.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Контракты на сумму более 350 миллионов долларов США были подписаны в рамках Международного инвестиционного форума в Фергане, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Хоким Ферганской области пообещал иностранным инвесторам беречь их деньги
В мероприятии приняли участие свыше 150 бизнесменов из тридцати стран, а также послы Узбекистана в Омане и Кыргызстане, представители дипломатического корпуса в Узбекистане.

Участники форума посетили выставку продукции местных производителей "Сделано в Фергане", где были представлены экспортоориентированные товары ОА Fargonaazot, Narimteks, UzSungwoo, Vostok Composite и Germes Ideal Sifat, а также местные производственные предприятия. Гостям рассказали о перспективных инвестиционных проектах, предлагаемых инвесторам зданиях и сооружениях, свободных земельных участках, показали основные достопримечательности Ферганской области.

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Напомним, I Международный инвестиционный форум Fergana International Investment Forum 2019 прошел 7-8 августа. Его цель — привлечение в область прямых иностранных инвестиций, презентация инвестиционного, экспортного, туристического потенциала региона, налаживание эффективного сотрудничества с другими странами. 

Соорганизаторами мероприятия выступили хокимият области, Министерство иностранных дел и Министерство инвестиций и внешней торговли республики.

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Теги:
Контракт, Экономика, форум, инвестиционный форум, Фергана



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